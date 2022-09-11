Есть амбиция максимум за два года стать полноценной частью ЕС, - Шмыгаль

Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время состоявшейся в Киеве 9-10 сентября встречи Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель - быть полноценной частью Европейского Союза", - сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны - Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также поблагодарил Вооруженные силы и всех украинских военных, которые дают сегодня возможность говорить и планировать успешное европейское будущее Украины.

Читайте также: Необходимо начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - президент Латвии Левитс