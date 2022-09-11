Партизаны в Херсоне подорвали "военкомат", куда российские оккупанты недавно привезли пополнение, - Братчук
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Украинские партизаны подорвали здание "Территориального центра комплектования 178" в Херсоне. В нем российские оккупанты обустроили "военкомат".
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации от партизан Движения сопротивления "Південь" УГА, в Херсоне взорван дом "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известный в Херсоне как "военкомат", - отметил он.
Братчук добавил, что, по словам местных, здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили новое пополнение.