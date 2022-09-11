Новости • Война

Обстреливавшие Украину летчики РФ планируют побег в страны Южной Америки, - разведка

30 82070
Обстреливавшие Украину летчики РФ планируют побег в страны Южной Америки, - разведка
На фоне отступления российской армии в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.

Так же, как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки", - говорится в сообщении.

Также военная разведка Украины обнародует личные данные лётчиков 14-й армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.

Читайте также: По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы

Обстреливавшие Украину летчики РФ планируют побег в страны Южной Америки, - разведка 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Colt
    У их МиГов топлива не хватит. А угнать бомбардировщик им никто не даст.
    Их соберут на одном изношенном борту и он благополучно исчезнет с
    радаров - кому нужна эта головная боль ?
    Они думают, что отличаются от тех, кого не подобрали в полях.
  • Сірий
    В Аргентину. Нацисти теж тікали туди.
  • Envoy
    Их там найдут охотники за головами .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости