Бербок о поставках Германией оружия Украине: Ситуация изменилась на 180 градусов. Будем помогать, сколько будет необходимо

Германия изменила свою позицию относительно военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение, сколько это будет необходимо.

Об этом заявила глава МИД Анналена Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться", - заявила Бербок.

По ее словам, до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

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"Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость", – сказала глава МИД Германии.