Оккупанты бегут в сторону Луганска и России. В Станице Луганской 12-километровая очередь, - Гайдай
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина.
"Мы фиксируем очень много техники подбитой, на трассах находится, скорее всего оттягивают где-то из Изюмского направления. Партизанское движение стало более активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали: или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся. Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации", - отметил глава региона.
По словам Гайдая, сейчас план - окончательно отбить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны, как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.
"И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Те наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться?" – добавил он.