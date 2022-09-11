Террорист Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно, - Андрющенко
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин исчез из публичного пространства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был присутствовать в Мариуполе на концерте на костях. Затем вместе с (предателем Мариуполя. - Ред.) Иващенко ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин, никто не знает. Как интересно складывается", - говорится в сообщении.