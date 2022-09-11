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Террорист Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно, - Андрющенко

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Террорист Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно, - Андрющенко
Главарь "ДНР" Денис Пушилин исчез из публичного пространства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был присутствовать в Мариуполе на концерте на костях. Затем вместе с (предателем Мариуполя. - Ред.) Иващенко ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин, никто не знает. Как интересно складывается", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Eight Wonder 56eae116
    Готовится кормить червей, не мешайте ему, пожалуйста.
  • Янковенко Владислав
    Чуть позже... Пенис Душилин был найден с ледорубом в голове.
  • Віталій Маркович
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