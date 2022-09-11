Зафиксировано движение военной техники РФ на выезд из Мариуполя, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе утром 11 сентября было зафиксировано движение военной техники РФ на выезд из города в сторону Никольского.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксуем движение техники. 8:30 - колонна с 12 грузовиков с БК, отметка V, по бул. Шевченко в сторону "Метро" на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского", - подчеркнул он.

Напомним, 9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше у Мариуполя российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска.

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