Макрон провел телефонный разговор с Путиным: Обсудили ситуацию на ЗАЭС и экспорт зерна
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Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В частности, стороны обсудили "обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции".
Также Макрон и Путин обсудили вопросы проблематики глобальной продовольственной безопасности.
"Подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. С этой целью очень важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставки российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.