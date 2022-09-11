ВСУ продвигаются на юге, но мы не называем освобожденные населенные пункты, чтобы не привлекать излишнего внимания России, - ОК "Південь"

Ситуация на фронте динамично развивается, в том числе и на южном направлении. ВСУ продвигаются вглубь освобожденных территорий. Однако военные не могут называть населенные пункты "для того, чтобы удержаться от излишнего внимания врага".

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона на Суспільном, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не оглашаем населенные пункты для того, чтобы удержаться от излишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше. В частности, Николаевщина сегодня получила очень мощные ракетные удары, и Никопольщина обстреляна из РСЗО и тяжелой артиллерии. Те ракетные попадания, которые были по Березнеговатской громаде и Вознесенску, были довольно красноречивы. Поскольку это сельхозугодие и, в частности, зернохранилища", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что на Никопольщине и в Николаевской области есть пострадавшие.

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"Это достаточно мощный знак, намек врага, что он еще имеет силу, имеет, чем отомстить, несмотря на то, что моральный дух подразделений на передовой непосредственно вражеской армии слишком низок. И, действительно, им трудно даже своих побуждать к каким-то действиям", - подчеркнула руководительница объединенного пресс-центра.

Также в течение ночи российское десантно-штурмовое подразделение пыталось провести разведку боем и измерить глубину украинской обороны, однако оно понесло потери - почти 50% личного состава и две боевые машины. А ракетные удары с РФ, по мнению Гуменюк, являются "психологическим давлением на наше войско, и такой вялой мотивацией своих".