На ЗАЭС восстановили резервную электролинию, - МАГАТЭ

Специалисты возобновили работу резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, что позволяет обеспечить ее внешним электричеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ в Twitter.

"Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности", - заявили в агентстве.

Напомним, сегодня ночью персонал ЗАЭС отключил единственный энергоблок №6. Его переводят в холодное состояние.

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В "Энергоатоме" объяснили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова и обеспечивал только собственные нужды, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.