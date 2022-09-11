В Балаклее возобновили мобильную связь
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Балаклейского горсовета.
"Просим Вас в настройке телефона выбрать сеть Киевстар. Сообщите своим родственникам и близким, которые находятся в городе. Будем на связи!", - говорится в сообщении
На странице горсовета в Фейсбуке отмечается, что Балаклейским городским советом и Изюмской районной военной администрацией в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины впервые за 4 месяца оккупации жителям деоккупированных территорий Балаклейской громады оказана гуманитарная помощь.
"В частности, 10 сентября, были отгружены и розданы продуктовые наборы Красного Креста в центре города Балаклея, микрорайонах Лагеря, Новоселовка, селе Вербовка и Яковенково. Всего прибыло 15 транспортных средств с грузом", - сообщается на сайте.
Напомним, официальная информация о том, что Балаклея перешла под контроль Вооруженных сил Украины, была обнародована 9 сентября.