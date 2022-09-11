ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 11 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов. Кроме того, оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Россияне продолжают совершать террористические действия и размещают своих военных в учебных заведениях. В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых. Вокруг здания оккупанты разместили около 10 единиц военной техники.

Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное", - отмечается в сообщении.

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