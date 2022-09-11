Новости

Путин потребует от каждого своего олигарха создать ЧВК для войны против Украины, - Грозев

29 915111
Путин потребует от каждого своего олигарха создать ЧВК для войны против Украины, - Грозев
Российский диктатор Владимир Путин потребует от каждой российской государственной корпорации и олигарха создать собственные частные военные компании для нового этапа войны против Украины в октябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель международного сообщества журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в твиттере.

"Он говорит, что все (неудачи РФ в Украине, - ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с зарплатой"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху прикажут создать собственную ЧВК для "нового этапа в октябре", – пишет Грозев.

Читайте: Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Готуються для міжусобної війни в середині мордора.
  • Mykhailo Stepanov
    за щеку возьми тварь
  • Яр Холодний
    У мене питання: Він зовсім з глузду з"їхав? "Приватна армія олігарха" - це зародок сепаратизму! І коли Кремль "дійде до ручки" - саме ці армії будуть рвать Росію на шматки!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости