Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после успешного наступления ВСУ на Харьковщине
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За поражение группировки войск РФ в Харьковской области командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Бердникова Романа Борисовича сняли с должности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности всего 15 дней - с 26 августа 2022 года.
Тем самым побил рекорд, установленный предыдущим командующим войсками Западного ВО генерал-лейтенантом Андреем Сычевым, который прокомандовал округом три недели.