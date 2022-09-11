Украинские воины вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - командир ДФТГ "Хартия" Кожемяко. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ бегут с территории Харьковской области.

Об этом сообщил украинский миллионер, командир добровольческого формирования территориальных громад (ДФТГ) "Хартия" Всеволод Кожемяко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вышли на границу с РФ на севере Харьковщины. Враг прибег к бегству благодаря силе украинского духа, оружия и, что очень важно, военной мысли. Когда-то мы все узнаем кто и как спланировал Харьковскую операцию, которая войдет во все военные учебники и дал такую уверенность в победе всем ребятам на передовой. Слава Украине!

P.S. Я знаю, но не скажу))", - сообщил он.

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