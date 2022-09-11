После успешного наступления ВСУ в Харьковской области российские офицеры массово отказываются от участия в войне и увольняются из войска, чтобы не попасть под репрессии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После успешного контрнаступления ВС Украины в Харьковской области в ВС РФ начали искать виновных. "Виновными" назначаются все находившиеся на этом направлении офицеры (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов.
Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих и за уничтоженную технику. Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это лишь начало, в дальнейшем участвовавших в "СВО" победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет, поскольку все пострадают на поле боя или будут страдать в РФ.
В этой связи большое количество офицеров пытается любыми силами избежать такой судьбы.