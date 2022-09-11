Новости • Агрессия России против Украины, Война

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области российские офицеры массово отказываются от участия в войне и увольняются из войска, чтобы не попасть под репрессии

21 36632
После успешного наступления ВСУ в Харьковской области российские офицеры массово отказываются от участия в войне и увольняются из войска, чтобы не попасть под репрессии
Российские офицеры массово начинают искать возможность не участвовать в "специальной военной операции" или, при отсутствии такой возможности, уволиться из вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После успешного контрнаступления ВС Украины в Харьковской области в ВС РФ начали искать виновных. "Виновными" назначаются все находившиеся на этом направлении офицеры (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов.

Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих и за уничтоженную технику. Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это лишь начало, в дальнейшем участвовавших в "СВО" победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет, поскольку все пострадают на поле боя или будут страдать в РФ.

В этой связи большое количество офицеров пытается любыми силами избежать такой судьбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после успешного наступления ВСУ на Харьковщине

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465


    Kavkaz Center

    @newkc14

    Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лапатная тіпа армія-тєпєрь пєрвая абосраная армія в мірє...
  • Sav UA
    Бунт! Витягуйте бункерного пацюка і повісити його на красній площаді як в "старі добрі" часи!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости