После успешного наступления ВСУ в Харьковской области российские офицеры массово отказываются от участия в войне и увольняются из войска, чтобы не попасть под репрессии

Российские офицеры массово начинают искать возможность не участвовать в "специальной военной операции" или, при отсутствии такой возможности, уволиться из вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После успешного контрнаступления ВС Украины в Харьковской области в ВС РФ начали искать виновных. "Виновными" назначаются все находившиеся на этом направлении офицеры (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов.

Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих и за уничтоженную технику. Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это лишь начало, в дальнейшем участвовавших в "СВО" победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет, поскольку все пострадают на поле боя или будут страдать в РФ.

В этой связи большое количество офицеров пытается любыми силами избежать такой судьбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после успешного наступления ВСУ на Харьковщине