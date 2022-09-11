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Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина, - СМИ

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Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина, - СМИ
Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 11 сентября 2022 года сообщает Суспільне, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. Суспільне пыталось получить комментарий Государственного бюро расследований, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении.

По информации Суспільного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и принести извинения сотрудникам структуры.

Информацию о Дудине проверяло ГБР.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    не буде, це ж ворог Зелі
    не портнов і не сцуркіси..
  • 133133
    а вот не передал бы найденные в тайнике моторы от танков в ВСУ, то и сидел бы дальше на должности
  • Doc Ua
    Це той, хто видав зброю теробороні і допоміг захистити Харків!
    Будьмо уважні!
    Влада підло знищує патріотів і замітає сліди своїх зрад!
    Чому Баканов не арештований!?
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