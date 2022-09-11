США могут разрешить передачу самолетов МИГ Украине, - экс-посол Хербст
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода во время конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил директор Евразийского центра Atlantic Council, экс-посол США в Украине Джон Хербст.
По словам дипломата, он с группой американских экспертов отмечал необходимость включения этих истребителей в пакет военной помощи для Украины еще с марта.
Хербст отметил, что ранее политика американских властей была "робкой", поэтому никаких поставок авиации не было. Теперь ситуация может измениться.
"Я думаю, что вскоре может быть положительное решение по МиГам, я слышу об этом. Поэтому я считаю, что это хороший шаг. Но раньше администрация была слишком робкой, чтобы отправить МиГи, поскольку считала, что это спровоцирует Россию", – подчеркнул Хербст.