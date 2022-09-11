Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Только цель оставить людей без света и тепла

Владимир Зеленский отметил, что единственная цель российских террористов - оставить людей без света и тепла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента Украины Владимира Зеленского.

"Полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла #RussiaIsATerroristState", - говорится в сообщении.

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