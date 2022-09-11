Новости

Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Только цель оставить людей без света и тепла

7 57030
Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Только цель оставить людей без света и тепла
Владимир Зеленский отметил, что единственная цель российских террористов - оставить людей без света и тепла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента Украины Владимира Зеленского.

"Полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла #RussiaIsATerroristState", - говорится в сообщении.

Также читайте: В нескольких областях Украины пропали свет и вода: оккупанты ударили по критической инфраструктуре

Топ комментарии

  • 1sarmat
    Треба кошмарити всю кацапську прикордонну критичну інфраструктуру куди наші ракети та безпілотники долетять, а не відосики гундосить. Інакше кацапи не зрозуміють.
  • Светлана Круп
    А не хочеш зібрати засідання ООН через террористичний акт кацапів? Толку, звісно, ніякого, але розголос терроризму повинен бути на весь світ. Може, партнери вирішать швидше надати насамси та атакамси.
  • Maksim Perepelitca
    Украина 365 | Новости | Война |

    ПВО сбило 9 из 11 выпущенных по Украине ракет "Калибр" этим вечером. ..
    ----------------------------

    Фігассє ..!!! Це вже рівень - екстра класа ..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости