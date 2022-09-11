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Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ №5 в Харькове, - ОП

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Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ №5 в Харькове, - ОП
Российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - подчеркнул Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Только цель оставить людей без света и тепла

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