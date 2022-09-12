Во время удара по инфраструктурному объекту Харьковщины по меньшей мере один человек погиб. ВИДЕО
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По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харьковщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, передает Суспільне.
"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Второго продолжаем искать", - сказал он.
На объекте критической инфраструктуры Харьковщины тушат пожар.