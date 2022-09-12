Новости • Агрессия России против Украины, Война

Во время удара по инфраструктурному объекту Харьковщины по меньшей мере один человек погиб. ВИДЕО

4 76417
По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, передает Суспільне.

"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Второго продолжаем искать", - сказал он.

На объекте критической инфраструктуры Харьковщины тушат пожар.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    В Україні будують завод, щоб робити байрактари. Це добре. Але треба робити завод (терміново), щоб робити ракети. І їбашити у відповідь! Інакше це ніколи не закінчиться!
  • Ольга Жмудовська
    ще один аргумент, чому треба не зупинятися в Козачій лопані,а йти на Бєлгород і Брянськ
  • Autorare Autorare
    Я от що думаю з цього усього.
    А те , що вихід ЗСУ на всі адмінкордони 1991 року , це не буде перемога України, адже режим ********* і їх доктрини фактично не зазнає поразки тому що цей самий режим і доктрина збережеться! А режим і доктрина ********* сповідують знищення України, буде це через 10-20-50 років не важливо . Отже без просування в глиб території ********* знищення центру прийняття рішень і повної капітуляції москви нам і нашим нащадкам не бачити безпеки!

    як знищили рейх? Повною поразкою і заволодінням територій рейху так само і тут , якщо Україна і цивіллізований світ зупиняться і задовольняться адмінкордонами 91 року , це не перемога ********** а відтермінування ще більш жорстокої і страшної війни в майбутньому!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости