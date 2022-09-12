Отражены атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево продолжаются бои, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, враг продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения.
"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершили очередной террористический акт - нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
на Северском направлении – возле Кондратовки Сумской области;
на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;
на Славянском направлении противник обстрелов не вел;
на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;
на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;
на Авдеевском направлении обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;
на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.
"Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцева бои продолжаются", - добавляют в Генштабе.
Авиация Сил обороны нанесла по позициям врага восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.
Уничтожено 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемые ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты неприятеля в живой силе уточняются.
"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению живой силы и боевой техники, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск", - резюмируют в Генштабе.