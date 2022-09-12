Россия еще может пойти в контрнаступление, - Резников
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.
"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.
По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.
Министр отметил, что наши защитники устали после шестидневной атаки. В то же время, моральный дух наоборот – на очень высоком уровне. Резников говорит, что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление". Ведь успех последних дней показал – Россию можно победить.