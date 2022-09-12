Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 сентября потери личного состава противника составляют около 52 950 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 52 950 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2168 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 4 640 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 1269 (+6) ед,
- РСЗО - 311 (+0) ед,
- средства ПВО - 162 (+0) ед,
- самолетов - 243 (+1) ед,
- вертолетов - 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
- крылатые ракеты – 216 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,
- специальная техника – 117 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.