Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 сентября потери личного состава противника составляют около 52 950 человек.