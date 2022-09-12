Оккупанты на Юге пытаются вести переговоры о сдаче оружия, - ОК "Південь"

Российские оккупационные войска оказываются в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По ее словам, отдельные подразделения армии захватчиков настроены вести переговоры с украинскими бойцами.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты - ред.) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда. ...Технику и вооружение оккупанты оставляют, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег", - подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

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