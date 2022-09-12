Оккупанты на Юге пытаются вести переговоры о сдаче оружия, - ОК "Південь"
Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
По ее словам, отдельные подразделения армии захватчиков настроены вести переговоры с украинскими бойцами.
"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты - ред.) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - пояснила Гуменюк.
Она добавила, что офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".
"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда. ...Технику и вооружение оккупанты оставляют, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег", - подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.