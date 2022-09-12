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Зеленский не хочет переговоров с Путиным, потому что россияне только выдвигают ультиматумы

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Зеленский не хочет переговоров с Путиным, потому что россияне только выдвигают ультиматумы
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, потому что россияне не готовы к конструктивным переговорам и готовы только ставить ультиматумы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, не в его принципах начинать разговор с выдвигающим ультиматумы человеком.

"На сегодняшний день нет. Я не вижу ни одного желания с их (России. - Ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (Путин. - Ред.) или кто-то другой . Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - заявил президент Украины.

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Зеленский добавил, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты между сторонами, возможны только при условии полного вывода войск врага из Украины.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - объяснил он.

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"Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями", - добавил Зеленский.

Топ комментарии

  • Маркиз
    "Народ-богоносец", ага. Готовы уничтожить всю планету из-за того, что украинцы надрали им зад)

    Смешные тупоголовые кацапы забывают, что и Ядерное Оружие (ЯО), которым они готовы ударить по Украине, НАТО, ЕС - находится в том же плачевном состоянии, что и их обоссаные вояки)
    Как говорит Олег Шарп, "не может быть в государстве всё говняным, а армия - классной. Ну, не может!
    Если туалеты говняные, СМИ говняные, технологии - хоть и украденные, но в российском исполнении - говняные, мозги пропитые и говняные, образование говняное, царь трижды говняный, то с какого перепугу армия должна быть супер-пупер, не говняной?
    Она что, с другой планеты?
    Она - лишь продукт прогнившего социума, который держится на пропаганде, лжи и углеводородах"
  • Kare Resa
    Спасибо Эрдоган за дроны. Но, не может быть ни каких переговоров, только капитуляция России на условиях Украины. Условия простые: освобождение всех оккупированных территорий Украины. Выплата материального ущерба. Сокращение российской армии до 50 тысяч. Запрет на наличие ядерного вооружения, сокращение других видов вооружения. Раздел России на сферы влияния Украины, США, Англии, Германии, Польши и т.д. (как было в Германии в 1941г.) Отстранение путина и его окружения от власти, суд над ними и т.д.
  • Garry Grant
    Ой,який герой став,коли ЗСУ всупереч дєрьмаку почали давати відсіч. А сам бігав по ОП в кокаїновому угарі. Батька нації з себе корчить тепер? Та ні. Мерзота зелена. Пам'ять в українців--це не пам'ять рибки гупі. Хай навіть не розраховують.
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