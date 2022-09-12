Зеленский не хочет переговоров с Путиным, потому что россияне только выдвигают ультиматумы

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, потому что россияне не готовы к конструктивным переговорам и готовы только ставить ультиматумы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, не в его принципах начинать разговор с выдвигающим ультиматумы человеком.

"На сегодняшний день нет. Я не вижу ни одного желания с их (России. - Ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (Путин. - Ред.) или кто-то другой . Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - заявил президент Украины.

Также читайте: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться, - Лавров. ВИДЕО

Зеленский добавил, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты между сторонами, возможны только при условии полного вывода войск врага из Украины.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией пока невозможны, - Зеленский

"Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями", - добавил Зеленский.