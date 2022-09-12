Зеленский не хочет переговоров с Путиным, потому что россияне только выдвигают ультиматумы
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, не в его принципах начинать разговор с выдвигающим ультиматумы человеком.
"На сегодняшний день нет. Я не вижу ни одного желания с их (России. - Ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (Путин. - Ред.) или кто-то другой . Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - заявил президент Украины.
Зеленский добавил, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты между сторонами, возможны только при условии полного вывода войск врага из Украины.
"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - объяснил он.
"Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями", - добавил Зеленский.