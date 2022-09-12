Что белорусские военные думают о войне в Украине: Если РФ провально показала себя в наступлении, то в обороне от них нечего ждать
Как сообщает Цензор.НЕТ, белорусское издание "Наша Ніва" опросило действующих офицеров Белорусской армии и Пограничного комитета о войне в Украине. Ранг опрошенных – от младших офицеров до полковника.
"Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это Россия не готова, - отмечает действующий полковник. - Идти завоевывать Украину без резервов и с таким широким фронтом…"
По словам военных РБ, философия российской армии "у нас неисчерпаемые ресурсы" потерпела крах.
"Ну да, может быть и неисчерпаемы, но одно дело их иметь, а другое - ими пользоваться. И уничтожение складов боеприпасов и путей их доставки - это уже практическая сторона. Без доступа к "неограниченным ресурсам" война скатилась до возни за поселки городского типа, что в "официальных источниках" выдается чуть ли не за битвы на Курской дуге", - говорят военные Беларуси.
"По факту, "вторую армию мира" остановили реактивные системы конца 90-х, и это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия", - добавили в армии РБ.
Также, по словам военных, потерпело крах и утверждение о "лучшей в мире ПВО" российской армии.
"Если Россия провально показала себя в наступлении, то в обороне я бы от них ничего не ожидал", - говорит один из военных Беларуси.
"Украинцам будет и проще в атаке, и пропорции потерь в наступлении у них будут меньшие, чем у русских, которые не могут восстановить свои потери быстро, так как не имеют резервов. Это так и получается: русские два месяца берут село, потом за два дня его отдают. С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы красавцы, желаю им сохранить больше жизней и выбить оккупантов так, чтобы раз и навсегда. Это их первая настоящая война за независимость", — сказал самый высокопоставленный из опрошенных офицеров ВС Беларуси.