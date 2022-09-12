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Экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина подозревают в госизмене и самовольном уходе с места службы, - Офис Генпрокурора

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Экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина подозревают в госизмене и самовольном уходе с места службы, - Офис Генпрокурора
Задержан бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года начальник управления ВБ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины, а также совершил многоэтапные действия, направленные на устранение Председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.

Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБ Украины, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области. Подозреваемый отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.

В ГБР подтвердили задержание. В то же время Дудин заявил, что Татаров помогает ФСБ преследовать его по указанию члена партии "Слуга народа" Слюсарева.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Брехня. Навіть якщо цей Дудін мутний. Чому брехня? Тому що йому пред'являють зелені, на яких взагалі клейма немає де поставити.
  • иван иван 81ec5d2a
    А Єрмаку за розмінований Чонгар, Азовське море та справу вагнера коли будуть справи?
    А Портнову за "розстрільні списки"?
    А усім поголовно членам ОПЗЖ за колабораціоністську діяльність?
    А батальйону Монако за розкрадання держвласності?
  • Oleksandr Pohribnyi
    Розкидаються словами «державна зрада», бо самі зрадники. Відомий пропагандистський трюк перейнятий від рашистів, які нас називають фашистами в той час як самі були і є фашистами, а, може, і гіршими, ніж фашисти!
    Державна зрада - це коли дають, наприклад, наказ розмінувати Чонгар або знімають клістрони з ПВО.
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