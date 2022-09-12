Экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина подозревают в госизмене и самовольном уходе с места службы, - Офис Генпрокурора

Задержан бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года начальник управления ВБ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины, а также совершил многоэтапные действия, направленные на устранение Председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.

Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБ Украины, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области. Подозреваемый отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.

В ГБР подтвердили задержание. В то же время Дудин заявил, что Татаров помогает ФСБ преследовать его по указанию члена партии "Слуга народа" Слюсарева.

Смотрите также: Корректировала огонь и сдавала разработки стратегического оборонного предприятия: в Днепре разоблачена агентка ФСБ РФ. ВИДЕО