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Оккупанты пытаются отойти с Харьковщины на территорию РФ, занимаются мародерством, грабят школы, - разведка

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Оккупанты пытаются отойти с Харьковщины на территорию РФ, занимаются мародерством, грабят школы, - разведка
На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил Обороны оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО, часть из них пытается перейти границу с РФ и выехать на территорию Белгородской области.

Во время побега военные РФ занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел оккупанты угнали автобус и покинули в 6 километрах. В нем обнаружено 36 тел оккупантов.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация - об успешном наступлении рашистов", - отметили в ГУР МО.

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Топ комментарии

  • Saskia Jansen
    Юрій Гудименко

    27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

    Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

    Це повна фігня. І фігня небезпечна.

    Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

    Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

    Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

    І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

    Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

    Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

    І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

    І наша стратегія має бути простою.

    1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

    2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

    3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

    4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

    Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

    Терористів знищують. Крапка.
  • Aleks_15
    хуже всего, что уничтожением украинских книг занимались местные жители коллаборанты
  • частный сектор
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