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США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Госдеп

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США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Госдеп
США осуждают нанесение Россией накануне вечером ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом представитель Госдепа Нед Прайс написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды. Мы против агрессии России", – написал Прайс в твиттере утром в понедельник.

Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Это привело к обесточению в Харьковской области и в ряде других регионов.

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    надобно еще к осуждением ракет к хаймарсам на 500км добавить ,абрамсов и насамс(хотя бі батарей 8-10)))
  • 5 копійок
    Дайте далекобійні ракети і не виставляйте умови не пуляти по запаребріку.
  • vadym sestritsyn
    Дайте ATACMS и переживайте дальше!
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