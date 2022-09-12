США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Госдеп
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США осуждают нанесение Россией накануне вечером ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом представитель Госдепа Нед Прайс написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды. Мы против агрессии России", – написал Прайс в твиттере утром в понедельник.
Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Это привело к обесточению в Харьковской области и в ряде других регионов.