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В ЕС вступило в силу решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ

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В ЕС вступило в силу решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ
В понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь виза в Евросоюз обойдется для граждан РФ в 80 евро вместо 35.

Консульства будут принимать решение о том, давать россиянам визы или не давать, в течение 15-45 дней, а не 10, как было раньше.

Также заявители на получение визы должны будут предоставить больший список документов.

В ЕС считают, что приостановление действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией существенно сократит количество виз, выдаваемых россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны.

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ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Напомним, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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Топ комментарии

  • Saskia Jansen
    Юрій Гудименко

    27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

    Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

    Це повна фігня. І фігня небезпечна.

    Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

    Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

    Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

    І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

    Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

    Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

    І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

    І наша стратегія має бути простою.

    1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

    2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

    3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

    4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

    Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

    Терористів знищують. Крапка.
  • 5 копійок
    Ось коли новий президент розблокує фінансування ракетної програми, тоді у нас і вироблятимуть ракети великої дальності і зможемо давати адекватну відповідь.
  • Ksenia VB
    Може європейці і не розуміють, але майже 100 % забіглих до них скозлів зневажають їх і їхні країни. Вони вважають, що все це добро побудовано за росєйкін рахунок.
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