В ЕС вступило в силу решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ
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В понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь виза в Евросоюз обойдется для граждан РФ в 80 евро вместо 35.
Консульства будут принимать решение о том, давать россиянам визы или не давать, в течение 15-45 дней, а не 10, как было раньше.
Также заявители на получение визы должны будут предоставить больший список документов.
В ЕС считают, что приостановление действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией существенно сократит количество виз, выдаваемых россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны.
ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.
Напомним, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.