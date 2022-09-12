Войска РФ на оккупированных территориях совершают лингвоцид, - языковой омбудсмен Креминь

Российские захватчики на временно захваченных территориях Украины перешли к лингвоциду – вытеснению украинского языка из всех сфер общественной жизни.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это изъятие или сожжение книг, переподготовка педагогических работников, навязывание школьных программ в соответствии с российским образовательным законодательством. Это проведение так называемых уроков мира, где уже 1 сентября рассказывали о денацификации, о том, что Украины не существует и много других российских нарративов. Это - преступления против граждан Украины!" – подчеркнул он.

По его словам, явление лингвоцида охватило не только образование, но и сферы культуры, телевидения и радиовещания, информации для всеобщего ознакомления (замена вывесок), печатных СМИ и тому подобное.

"Мы собрали большое количество материалов. Все они обобщены и переданы в международные правозащитные организации и правоохранительные органы, Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека", - отметил Креминь.

Он выразил убеждение, что собранные материалы будут привлечены к международному иску против РФ.

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