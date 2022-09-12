Войска РФ на оккупированных территориях совершают лингвоцид, - языковой омбудсмен Креминь
Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это изъятие или сожжение книг, переподготовка педагогических работников, навязывание школьных программ в соответствии с российским образовательным законодательством. Это проведение так называемых уроков мира, где уже 1 сентября рассказывали о денацификации, о том, что Украины не существует и много других российских нарративов. Это - преступления против граждан Украины!" – подчеркнул он.
По его словам, явление лингвоцида охватило не только образование, но и сферы культуры, телевидения и радиовещания, информации для всеобщего ознакомления (замена вывесок), печатных СМИ и тому подобное.
"Мы собрали большое количество материалов. Все они обобщены и переданы в международные правозащитные организации и правоохранительные органы, Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека", - отметил Креминь.
Он выразил убеждение, что собранные материалы будут привлечены к международному иску против РФ.