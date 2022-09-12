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Две системы ПВО IRIS-T Германия передаст Украине до конца года, еще две - в начале следующего, - посол Фельдгузен

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Две системы ПВО IRIS-T Германия передаст Украине до конца года, еще две - в начале следующего, - посол Фельдгузен
Германия планирует поставить Украине две системы ПВО IRIS-T до конца этого года, а в начале следующего – еще две.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ заявила посол ФРГ Анка Фельдгузен.

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре такие системы (IRIS-T. - Ред.). Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая позже, в начале нового года", - отметила дипломат.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    Краще так ніж, допомога від Гетьманцева , який за день до війни зірвав оборонний бюджет з піною у рота...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Швидкість Німеччини у допомозі України зброєю-вражає...
  • FT FT
    Меня улыбает как Германия нам в обмен на капитуляцию, предлагала *гарантию безопасности*. Каким образом они вообще то нам могли что то гарантировать, если они год собираются нам поставить несколько станций ПВО. С такими темпами рашисты могли захватить Украину 10 раз вдоль и поперек прежде чем немцы что то там перднут.
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