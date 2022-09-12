Оккупанты пытаются перебросить резервы к Херсону, но ВСУ контролируют переправы, - разведка Великобритании
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в твиттере.
По информации министерства, вблизи Херсона "Россия, вероятно, пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта", однако "импровизированный понтонный мост, который Россия начала возводить более двух недель назад, остается незавершенным".
В Минобороны Великобритании отметили, что "украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты".
Также в министерстве отметили контрнаступление украинских военных в Харьковской области, подчеркнув, что начиная с 7 сентября, Украина освободила территорию вдвое большую по площади, чем Лондонская агломерация.
"Быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего оперативного плана России. Большинство ее сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще ухудшится", - добавили в Минобороны Великобритании.