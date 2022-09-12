Если бы Украина не подготовилась хорошо к войне, то российские танки были бы в Варшаве и Праге, - Данилов
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Если бы Украина не готовилась к войне, то "вопрос присутствия российских танков в Варшаве, Праге, Риге и Таллинне был бы актуален".
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Went.
"Конечно, мы подготовились достаточно мощно, и события, последовавшие после 24 февраля, свидетельствуют о том, что наша подготовка была максимально организованной", - сказал он.
По словам Данилова, Украина не использует понятие наступления, обороны или контрнаступления, а главной задачей является полное освобождение страны от оккупантов.
"Мы защищаем Европу. Если бы мы не подготовились хорошо к этой агрессии, вопрос присутствия российских танков в Варшаве, Таллинне, Праге и Риге был бы чрезвычайно актуален. Это наша общая борьба", - добавил секретарь СНБО.