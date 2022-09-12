"Азов" запретил изготавливать продукцию с изображением шевронов полка без согласования командования

Полк "Азов" запретил субъектам хозяйственной деятельности изготавливать продукцию с изображением шеврона полка без согласования с командованием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в командовании полка в телеграм.

"Сообщаем следующее: отдельный отряд специального назначения "Азов", согласно приказу МВД Украины от 14.11.2014 #1235, входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности (УКРПАТЕНТ) как знак для товаров и услуг в Украине.

Полк "Азов" как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности любой формы собственности осуществлять печать и изготовление продукции с изображением шеврона полка "Азов" или шеврона батальона "Азов" без согласования с командованием", - говорится в сообщении.

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