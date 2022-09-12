Немецкие политики призывают Шольца предоставить Украине танки и БМП: Сейчас не время для колебаний

Немецкие законодатели и другие политики призывают канцлера Олафа Шольца снять запрет на поставку Вооруженным Силам Украины основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marders, ведь они нужны для быстрого освобождения захваченных РФ территорий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что "нынешнее продвижение ВСУ и первые отвоеванные районы на востоке говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть захваченное Россией".

"Имеет решающее стратегическое значение, чтобы Запад сейчас и немедленно поставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение. Сейчас не время для прокрастинации и колебаний. В этой новой фазе войны Украине нужно оружие, которое позволит ей освобождать территории", – сказала она.

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Эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот также высказался за скорую поддержку ВСУ новым оружием: "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро координировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации".

Ввиду последних успехов ВСУ лидер Партии зеленых Омид Нурипур призвал нарастить поставки немецкого оружия Киеву: "Все в правительстве знают, что можно сделать больше. Оно [вооружение] должно поставляться не только по "обмену кольцами", но и, по возможности, непосредственно со складов Бундесвера и промышленности. Мы должны сосредоточиться на потребностях Украины. Именно сейчас, пока не наступила зима, мы должны поддержать Украину в освобождении как можно большей части своей страны".

Вместе с тем Нурипур солидарен с Шольцем в том, что в отношении танков Leopard "мы должны двигаться вместе с нашими союзниками, это важнее, чем споры об отдельных системах вооружения".

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Эксперт по оборонной политике фракции ХСС Флориан Хан призвал канцлера поставить ВСУ больше оружия: "Нынешнее развитие событий в Украине показывает, что при наличии необходимых средств стремление Путина к вторжению может быть успешно отражено. Берлин должен наконец отказаться от своего нежелания и поставить больше оружия".

Глава СДПГ Ларс Клингбейл призвал к быстрому пересмотру Западом дальнейших поставок оружия Украине. После деоккупации ВСУ территорий на востоке он сказал, что это "огромный успех, и это также связано с тем, что Запад, Германия, поставили невероятное количество оружия за последние недели и месяцы. И это должно продолжаться. Это будет продолжаться".

"Но, конечно, мы в западном альянсе также должны оценить: должны ли мы сейчас поставить больше оружия? И это должно произойти быстро", - сказал Клингбейл. Он также, как и Шольц, исключил, что ФРГ будет действовать самостоятельно по поставкам ОБТ: хочет координации действий с Францией и США.

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С аналогичным заявлением выступил и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер: "Чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе и чтобы Украина вернула и отстояла свою территорию, сейчас нужна вся возможная военная поддержка. Германия могла бы немедленно поставить Marder и Leopard". Он призвал канцлера и министра обороны Кристин Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поддержке Украины танками.