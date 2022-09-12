Оккупанты отказались от проведения псевдореферендума на оккупированных территориях, - Федоров
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Российские захватчики отказываются проводить псевдореферендум даже для картинки российских СМИ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инфрмирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграмм-канале.
По его словам, среди основных причин - это удачное наступление ВСУ и деоккупация населенных пунктов в Харьковской области, а также постоянная атака сил сопротивления на вражеские военные базы, штабы оккупантов и участников организации псевдореферендума.
"Оккупанты чувствовали тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий. Сегодня мы четко понимаем - псевдореферендум не произойдет никогда", - отметил Федоров.
Предварительно оккупанты провозглашали, что псевдореферендум состоится 11 сентября. Именно на эту дату вербовали коллаборантов и удерживали предателей.