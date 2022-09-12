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Оккупанты отказались от проведения псевдореферендума на оккупированных территориях, - Федоров

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Оккупанты отказались от проведения псевдореферендума на оккупированных территориях, - Федоров
Российские захватчики отказываются проводить псевдореферендум даже для картинки российских СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инфрмирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграмм-канале.

По его словам, среди основных причин - это удачное наступление ВСУ и деоккупация населенных пунктов в Харьковской области, а также постоянная атака сил сопротивления на вражеские военные базы, штабы оккупантов и участников организации псевдореферендума.

"Оккупанты чувствовали тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий. Сегодня мы четко понимаем - псевдореферендум не произойдет никогда", - отметил Федоров.

Предварительно оккупанты провозглашали, что псевдореферендум состоится 11 сентября. Именно на эту дату вербовали коллаборантов и удерживали предателей.

Также читайте: Россия отказалась от намерения проводить "референдумы" на оккупированных территориях из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине, - росСМИ

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    какая битва там уже паспорта Украины достали постирали и отгладили накрахмали также и вышиванки.... виршы Шевченко и Гимн Украины наскоро учат или повторяют... пишут уже доносы в СБУ себя выгораживая мол по принуждению я---- а вот Иванов Петров Васечкин и еще 1000 мудаколв сами добровольно сотрудничали с Рашкой.. ох и намаемся мы с даунецким быдло ското базой..
  • Fjall_Raven
    причина отказа "- да у них рехверендум не той системы" (С)
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а что случилось?
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