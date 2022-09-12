Оккупанты нанесли удар по Харькову. Прилеты в Основянском и Киевском районах, 1 человек погиб (обновлено)

Российские оккупанты снова нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!" - говорится в сообщении.

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Позже Синегубов уточнил, что попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова.

"К сожалению, 1 человек погиб, ранен 1 прохожий. Медики продолжают работать. Информация дополняется", - добавил Синегубов.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, произошел массированный обстрел Харькова.