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Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер

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"Заместитель главы администрации" Виталий Гура говорит, что его "смерть" якобы инсценировала ФСБ. И обещает вернуться.

Гуру показал российский государственный "Первый канал", сообщает Цензор.НЕТ.

Предатель утверждает, что его "смерть" 6 августа была якобы инсценирована российской ФСБ, получившей информацию о подготовке покушения.

"В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня готовят покушение, предоставили запись, что хотят меня убить", - рассказал он.

Гура заявил, что он якобы вернется в Новую Каховку и будет заниматься своей деятельностью дальше.

Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер 01

Виталий Гура

Также российское пропагандистское телевидение назвало инсценировкой убийство так называемого "заместителя начальника полиции" оккупированной россиянами Новой Каховки Сергея Томко, о котором сообщалось в июле. Коллаборант Томко тоже появился в эфире.

Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер 02

Сергей Томко

Напомним, о ликвидации предателя Гуры стало известно 6 августа. Тогда сообщалось, что в него стреляли из пистолета Макарова в частном доме. Затем пытались доставить с ранением в Крым, но Гура якобы умер во время транспортировки.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    здохнут по любому. просто это "отложенный запуск" ))
  • Fedor Mozirsky
    Треба виправляти недопрацювання.
  • VOLVO XC 70
    СООБЩИЛИ--- САЛЬДО ПОМЕР В МОСКВЕ БОЛЬНИЧКЕ СКЛИФОСОВСКОГО РЕАНИМАЦИЯ....
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