Украинские морпехи уничтожили 4 вражеских танка, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", - ВМС

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки уничтожили четыре танка и две самоходные гаубицы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Телеграм.

11 сентября воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 4 танка, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

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