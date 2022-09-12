Оккупанты запасаются гражданской одеждой и готовятся к бегству на Херсонщине, - Братчук

Российские захватчики готовятся к бегству из Херсонщины, а в случае неудачи - сдаваться в плен ВСУ.

Об этом рассказал спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. По информации участников Движения сопротивления "Південь", в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом они хотят не только подготовиться к бегству, а, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона", - говорится в сообщении.

По словам Братчука, от оккупантов максимально скрывают, что позади них выставили заградительные отряды из "кадыровцев".

"Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием", - подытожил он.

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