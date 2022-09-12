В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеские Су-25, "Уралы", БТРы и взяли в плен оккупантов

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражеский самолет, а также взяли в плен до десяти военнослужащих российских оккупационных войск вблизи Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25. Уже через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневоепоражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, один боевой и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семерых оккупантов.

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"Таким образом, украинские защитники пополнили так называемый "обменный фонд". Кроме того, гвардейцы, захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии, и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения", - добавили в Нацгвардии.