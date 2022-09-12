ВСУ деоккупировали 500 квадратных км в Херсонской области. Освобождены Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка, - ОК "Південь"
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Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населённых пунктов.
Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", - заявила она.
В частности, ВСУ деоккупировали Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Пруд и Миролюбовку.