Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует отводить войска с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Об отводе войск от Запорожской АЭС речь не идет, главное - заставить Украину прекратить обстрелы станции, они чреваты катастрофическими последствиями", - сказал спикер Кремля.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.