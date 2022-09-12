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Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры Харькова. Город без света и воды, - Терехов

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Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры Харькова. Город без света и воды, - Терехов
Из-за обстрела врага снова выведены из строя объекты критической инфраструктуры в Харькове. В настоящее время город остается без света и водоснабжения.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Это привело к обесточению в Харьковской области и в ряде других регионов.

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Топ комментарии

  • Евгений Пэ
    Есть такой город Белгород...
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Якщо агресор не почне отримувати аналогічну відповідь по своїй території з боку України - таке чекає на всі великі міста.
  • крик душі
    Пора вже давати відповідь по таких же обєктах кацапстану.
    Ці тварі по іншому не розуміють
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