Каждый сантиметр Луганщины отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом". После окончательной деоккупации Лимана эстафету принимаем мы, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что освобожденные населенные пункты Луганской области есть, там идет зачистка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"После окончательной деоккупации Лимана - эстафету принимаем мы", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА обратился к местным жителям:

"Деокупация близко. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут. Каждый сантиметр луганской земли отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом". Помогаем и поддерживаем к Победе!".

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Он отметил, что оккупанты торопливо покидают Луганщину. Повторяется история 24-25 февраля, только наоборот.

"Теперь россияне и коллаборанты чувствуют то, что чувствовали мы. Но есть одно существенное отличие - мы ехали из дома, а они с "заработков", которые по сути являлись ограблением, в очередях на выезд автомобили со стиралками и другими вещами современной жизни, которых нет "у великой державы". В тех населенных пунктах, где росармия осталась - их бойцы деморализованы, готовятся к поражению, хотят тоже бежать и пьянствовать", - пишет Гайдай.

Глава Луганщины подчеркнул, что в населенных пунктах, где партизаны подняли украинские флаги – они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять.

"Сегодня провел совещание со всеми председателями громад Луганщины, чтобы они были готовы оперативно возвращаться в населенные пункты, после команды военных. Мы уже готовимся к возобновлению процесса жизнедеятельности громад. Ждем отмашку. Вниманию коллаборантов! Останьтесь и будете надеяться, что не вспомним; поедете и будете прятаться - мы найдем каждого, где бы вы ни были. 2014-й не повторится", - заявил Гайдай.