Шольц о танках для Украины: Германия не может действовать сама
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду"
В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.
"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.
По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.
"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.
В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.
"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.