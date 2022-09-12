В Кремле заявили, что Путин знает об отступлении войск РФ в Украине

Военное командование РФ информирует российского диктатора Путина о "перегруппировке войск России" в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире радио "Маяк", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, все происходящее любые действия, совершаемые военными во время "спецоперации", докладываются верховному главнокомандующему. Президент (Путин. - Ред.) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками, конечно, по-другому и быть не может в ходе выполнения "специальной военной операции", - сказал спикер Кремля.

По словам Пескова, так называемая "спецоперация" продолжается и будет продолжаться "до достижения тех целей, которые изначально были поставлены".

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