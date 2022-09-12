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Оккупанты ударили по густонаселенному жилому массиву Харькова (обновлено)

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Оккупанты снова бьют по Харькову.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

Об обстреле также сообщил мэр Игорь Терехов.

Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно - удар по густонаселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    Запросіть до Харкова стару лярвку
  • Огусто
    Чмоні чмиряться від безсилу.
  • AbOriginal_UA
    Ничего удивительного тут нет, всё под копирку....
    За освобождение Мариуполя в 2014 и за "Азов" - разбомбили город, теперь за освобождение области будут стирать Харьков....
    Маньяк - он и есть маньяк, даже если он кремлёвский !
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